Дороже всего деревья стоят в Барнауле — 1800 рублей, за ним идёт Москва — 1,5 тысячи за ель.

Такие данные приводит сервис Avito, отмечая высокие цены на ёлки в Новосибирске, Волгограде и Ростове-на-Дону — в этих городах они продаются за 1400 рублей.

Самые низкие цены замечены в Тольятти, Омске Ижевске и Екатеринбурге. Там стоимость одного дерева не превышает 700 рублей.

По данным Avito, жители Москвы и Подмосковья экономят на живых ёлках, покупая небольшие растения в горшках у индивидуальных заводчиков по объявлениям в сети.

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