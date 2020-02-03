Блогер Лена Миро на своем сайте отреагировала на шутку звезды сериала «Универ» Марии Кожевниковой, заявившей, что ее платье, в котором она появилась на вручении премии «Золотой орел», стоит дороже, чем квартиры некоторых россиян. Миро отметила, что как экс-депутат актриса ответственна за «обнищание населения».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Кожевникова на своей странице в Instagram ответила критикам, которые назвали ее наряд на вручении кинопремии «Золотой орел» «шторами». Актриса отметила, что хотела бы поздравить тех, кто может себе позволить такой стиль.

View this post on Instagram Мое платье продолжает будоражить мелких блогеров:) Могу ответить только одно. Если вместо своей жизни люди выставляют чужие платья , упражняясь в хулительном жанре, то пора задуматься… Ведь каждый делится тем, что у него в избытке! Я же всех люблю и благодарю за внимание. P.S. Да, тех, «у кого такие шторы, как мое платье» , я хочу поздравить! У Вас жутко дорогие шторы, возможно , которые стоят даже дороже, чем сама квартира 🙂 Поэтому остаётся только порадоваться за Вас 😘 A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Feb 1, 2020 at 11:35pm PST

«У Вас жутко дорогие шторы, возможно, которые стоят даже дороже, чем сама квартира:) Поэтому остаётся только порадоваться за Вас», — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Лена Миро, комментируя выпад бывшего депутата Кожевниковой, отметила, что таким образом актриса продемонстрировала «истинное отношение к народу», дав понять, что ее платье стоит дороже, чем квартира большинства россиян.

«И этим все сказано. Цена вопроса для политического деятеля Кожевниковой как бы решает все — у меня дороже, значит, права я, а не вы. Живите в своих халупах и не смейте на пышную барышню рот разевать», — подчеркнула блогер.

Миро также подчеркнула, что Кожевникову, которая, «просидев в Думе срок», несет ответственность за «нищету населения», материальное положение граждан России «не волнует».

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