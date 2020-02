View this post on Instagram

Мое платье продолжает будоражить мелких блогеров:) Могу ответить только одно. Если вместо своей жизни люди выставляют чужие платья , упражняясь в хулительном жанре, то пора задуматься… Ведь каждый делится тем, что у него в избытке! Я же всех люблю и благодарю за внимание. P.S. Да, тех, «у кого такие шторы, как мое платье» , я хочу поздравить! У Вас жутко дорогие шторы, возможно , которые стоят даже дороже, чем сама квартира 🙂 Поэтому остаётся только порадоваться за Вас 😘