Жителям Шанхая запрещено появляться в общественных местах без масок из-за вспышки коронавируса. Такой декрет выпустили власти, сообщает РИА Новости.

«Любой человек, прибывший в аэропорт, на железнодорожный вокзал, междугородний автовокзал, остановку рельсового транспорта, а также находящийся в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах этого города, должен носить маску и не препятствовать измерению температуры. В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут строгое разбирательство», — говорится в сообщении властей в соцсети Weibo.