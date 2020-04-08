Все новости на карте
Жителям Ростовской области запретили ездить на дачи во время режима самоизоляции. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Начальник управления информационной политики региона Сергей Тюрин заявил, что выезд на дачные участки не прописан в постановлении, регламентирующем правила передвижения во время карантина.
«Такие передвижения в настоящий момент должны быть запрещены для граждан. Это мера временная, чтобы не допустить распространение коронавируса», — подчеркнул Тюрин.
Он отметил, что ростовчане должны находиться на изоляции по месту прописки, иначе их оштрафуют.
Ранее, в марте, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша призвал дачников, которые приезжают из Москвы, оставаться на своих местах и не покидать пределы участков.
«Если есть дача, люди, конечно, могут приехать. Но это не касается развлечения или какого-то праздного времяпрепровождения», — отметил чиновник.
Видео дня. Внешность – не порок: почему небезопасны татуировки