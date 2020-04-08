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Жителям Ростовской области запретили ездить на дачи во время режима самоизоляции. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Начальник управления информационной политики региона Сергей Тюрин заявил, что выезд на дачные участки не прописан в постановлении, регламентирующем правила передвижения во время карантина.

«Такие передвижения в настоящий момент должны быть запрещены для граждан. Это мера временная, чтобы не допустить распространение коронавируса», — подчеркнул Тюрин.

Он отметил, что ростовчане должны находиться на изоляции по месту прописки, иначе их оштрафуют.

Ранее, в марте, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша призвал дачников, которые приезжают из Москвы, оставаться на своих местах и не покидать пределы участков.

«Если есть дача, люди, конечно, могут приехать. Но это не касается развлечения или какого-то праздного времяпрепровождения», — отметил чиновник.

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