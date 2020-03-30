Жителям Калмыкии бесплатно раздадут 180 тыс. медицинских масок. Об этом в видеообращении в Instagram заявил глава региона Бату Хасиков 29 марта.

По его словам, в Калмыкии шесть неподтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

27 марта стало известно, что в супермаркетах Оренбургской области будут продавать многоразовые маски. Дефицит этого товара возник несколько недель назад, поэтому губернатор Денис Паслер принял решение выделить из резервного регионального фонда 10 млн рублей для пошива многоразовых повязок. Планируется полностью обеспечить ими социальные службы.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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