Житель Уссурийска будет привлечен к головной ответственности за распространение фейкового видео о якобы заражении сотрудников местного предприятия коронавирусом, сообщили 5 апреля в управлении МВД по Приморскому краю.

В настоящее время на автора видео составлен административный протокол по статье КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Мужчине грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Однако, как отметили в МВД, в связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно преступления, материалы дела переданы в Следственный комитет.

Сам злоумышленник уже принес извинения за ложь.

В настоящее время в Приморье подтверждены семь случаев заражения COVID-19, всего по РФ выявлен 4731 случай заболевания коронавирусом.

4 апреля в России было возбуждено первое уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе. Фигурантом стал житель Санкт-Петербурга.