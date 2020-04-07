В Амурской области инфицированного коронавирусом мужчину, который не желал ложиться в больницу, удалось госпитализировать только с помощью полиции. Даже оказавшись в лечебном учреждении, пациент пытался сбежать.

Коронавирусная инфекция была выявлена у семьи из трех человек. Жену и сына мужчины отправили в областную больницу. Сам он сначала потребовал повторного анализа, а после того, как тот оказался положительным, всё равно отказывался от госпитализации и вел себя агрессивно, передает «РИА Новости».

Оказавшись в лечебном учреждении, мужчина продолжил вести себя агрессивно по отношению к медикам и «высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу». Там пришлось организовать круглосуточный пост охраны.

По информации местных пабликов в соцсетях, пациент — владелец одной из городских автомоек.

По данным оперативного штаба на 6 апреля, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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