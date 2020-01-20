Житель Крыма Иван Яцкин обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook в понедельник, 20 января.

Отмечается, что Яцкин был задержан в октябре 2019 года в Крыму. Впоследствии его поместили в следственный изолятор «Лефортово», где он находится и сейчас.

«Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы», — написал адвокат.

По его словам, сейчас сложно сказать, имеют ли данные обвинения «под собой какую-либо основу», сославшись на десятки случаев фабрикации уголовных дел.

Яцкин — многодетный отец и в ближайшие несколько недель у него родится еще один ребенок.

«Дополнительно хочу отметить, что Иван Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью», — подчеркнул Полозов.

16 января стало известно, что обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. По версии следствия, женщина передавала информацию о подготовке крупных энергетических проектов службе внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).