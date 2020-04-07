Суд оштрафовал жителя Башкирии на 30 тыс. рублей за публикацию фейковой информации о коронавирусе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«Установлено, что 30-летний житель Чекмагушевского района разместил в социальной сети недостоверную информацию о распространении вируса. В тексте мужчина сослался на несуществующую знакомую, якобы работающую в медицинском учреждении», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что суд назначил жителю Башкирии штраф в размере 30 тыс. рублей.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет.

Если фейк, распространенный гражданином, повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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