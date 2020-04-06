Жительнице Иркутской области грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей за размещение ложной информации о распространении коронавируса SARS-CoV-2, сообщается в понедельник, 6 апреля, на сайте регионального главка МВД.

39-летняя женщина разместила в соцсети сообщение о том, что у главврача одной из областных медицинских организаций подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. В ходе проверки полиция установила, что главврач в действительности соблюдал режим самоизоляции и не имел никаких симптомов заболевания.

После опроса автор сообщений созналась в том, что не имела достоверных сведений, и принесла извинения.

Полиция возбудила дело об административном нарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет.

Если фейк, распространенный гражданином, повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

По состоянию на 6 апреля в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, по меньшей мере 45 пациентов скончались.

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