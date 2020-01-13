Жительница села Горки Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отсудила 1 млн рублей у медучреждения за врачебную ошибку. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда города 13 января.

8 февраля 2018 года женщине провели лапараскопическую операцию в Тюмени, пациентке удалили желчный пузырь и кисту правого яичника. Однако в ходе вмешательства медики повредили часть сигмовидной кишки, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

«Женщине предстояло длительное лечение. Суд взыскал с медицинского учреждения в ее пользу 1 млн рублей компенсации морального вреда», — сообщили ТАСС в суде.

Врачи же утверждают, что ожог мог быть допущен из-за неконтролируемого выброса тока из аппарата для прижигания сосудов.

Ранее в декабре суд в Мурманской области вынес приговор медику, допустившему ошибку во время врачебного вмешательства в апреле 2018 года. Специалист допустила передозировку лидокаина при лечении пациента, из-за чего подросток через несколько дней скончался.