Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 11 февраля.

«Купила вареной колбаски. На следующий день, утром, решили с дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я её на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась!» — написала Брусенцева в паблике «Черный список Тула» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина добавила, что прежде никогда не сталкивалась с подобными инцидентами. Она также прикрепила фотографии, на которых видны последствия «взрыва».

23 октября в Челябинской области обнаружили партию колбасы с вирусом африканской чумы. Объем поставки составил почти 300 кг.

5 октября в Европе скончались пять человек после употребления зараженной листериозом колбасы. Отмечается, что жертвами этой опасной бактериальной инфекции стали трое нидерландцев и два гражданина Германии.