Липецкий районный суд 20 января оставил без рассмотрения заявление жительницы Санкт-Петербурга, которая хочет стать законной супругой умершего липчанина, сообщил портал Gorod48.

Заявление подала родственница покойного. Она заявила, что её брат затри дня до смерти сделал предложение своей возлюбленной. Женщина решила исполнить «последнюю волю» умершего и подала заявление об установлении родственной связи в интересах жительницы Санкт-Петербурга.

Суд оставил иск без рассмотрения, постановив, что решить этот вопрос можно только в исковом производстве.

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