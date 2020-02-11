Жительница Калининграда обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за установленной в кабинете УЗИ в женской консультации видеокамеры. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «РИА Новости».

Она отметила, что камера была установлена напротив кушетки для осмотра пациентов. По словам женщины, о видеосъемки ее никто не предупреждал.

Она добавила, что из минздрава, куда она обратилась с требованием убрать камеры, был получен ответ, что «консультация — это публичное место». Прокуратура в свою очередь перенаправила ее обращение в женскую консультацию, откуда пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по факту сообщения женщины организована проверка. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проверка была взята на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в декабре юрист юрист Вадим Перевалов оценил законность установки видеокамер в туалетах московского метро.