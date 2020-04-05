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У троих жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный в Пензенской области предварительно выявили коронавирус. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

О первых двух жителях города, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат, стало известно 3 апреля. Спустя два дня к ним добавился третий пациент. Диагноз пока лабораторно не подтвержден. Для этого анализы направили в Москву.

Уточняется, что лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в ЗАТО пока нет. В домашней самоизоляции находятся 147 человек, приехавшие из-за границы, а также контактировавшие с ними. Еще 93 человека сняты с медицинского наблюдения по завершении срока самоизоляции.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 27 случаев коронавируса, один из пациентов скончался от хронического заболевания. В области с 16 марта до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.

В России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, а 333 — вылечились. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.

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