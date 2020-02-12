Жильцы одного из домов в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) испугались коронавируса и выселили своих соседей-китайцев. Об этом сообщает Znak.

Заподозрив в иностранцах носителей коронавируса, часть жильцов сообщила о своих опасениях Роспотребнадзору и представителям правоохранительных органов. В результате около 15 граждан Китая были вынуждены покинуть свои съемные квартиры со всеми вещами. Их направили в инфекционное отделение местной больницы для обследования.

В итоге врачи не выявили у китайцев никаких опасных заболеваний. Как сообщили представители МВД Нефтеюганска, никто из задержанных не имел проблем с российским законодательством, своими работодателями, а также с силовыми структурами. В миграционной службе города подтвердили, что иностранцы неоднократно бывали в регионе по работе. Они оказались высококвалифицированными специалистами нефтесервисной организации «Свет Энергия».

Жители Благовещенска (Амурская область) выбрали другой способ обезопасить себя от вируса нового типа. Так, на сайте Благовещенской епархии сообщили, что 16 февраля в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы проведут молебен «о прекращении эпидемии коронавируса». Священнослужители подчеркивают, что «молитвы Господу вознесут как русские, так и китайские прихожане».

Видео дня. Интимная связь учителя с учеником надела шума в Астрахани