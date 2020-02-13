Большинство жителей России (85%) любят смотреть кино по телевизору. Каждый день или почти каждый день смотрят художественные фильмы по ТВ 42% орошенных, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В записи (на дисках, кассетах) или через интернет (на компьютере, планшете, смартфоне) смотрят кино 48% респондентов, причем 17% — каждый день, 14% — два, три раза в неделю, 10% — раз в неделю, 42% — никогда.

В кинотеатры на просмотры кинофильмов ходят 49% граждан РФ. 19% бывают в кинотеатрах примерно раз в полгода, 13% — раз в месяц. Примечательно, что ходить в кино каждый день не позволяет себе никто из опрошенных.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 2 февраля 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России наибольший интерес к просмотру фильмов в кинотеатрах проявляют люди в возрасте 25−34 лет — 31%, от 18 до 24 лет — 24%.

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