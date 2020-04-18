Жители Подмосковья со служебными удостоверениями — военного, судьи, журналиста или адвоката — также должны будут оформить цифровой пропуск для поездок. Это следует из постановления губернатора региона, опубликованного в субботу, 18 апреля, на сайте регионального правительства.

«Возможность нахождения граждан вне места проживания, пребывания, и передвижения с использованием транспортных средств, в том числе транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта, метрополитена, легковых и грузовых транспортных средств, подтверждается: <…> служебным удостоверением», — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что для передвижения по территории Подмосковья гражданин должен сообщить свои ФИО, серию и номер паспорта, либо реквизиты иного документа, удостоверяющего личность.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

По данным на 18 апреля,

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