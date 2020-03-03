Речь идёт о домах 28а, 8 и 8а по улице Борисовка.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили местные жители. По их словам, от воды из-под крана исходил «запах фекалий».

В АО «Водоканал-Мытищи» заявили, что взяли пробы воды и не нашли в ней нарушений.

«Водоснабжение города осуществляется из двух источников: собственные водозаборные узлы, добывающие воду из подземных источников и система АО «Мосводоканал». Сегодня, из системы АО «Мосводоканал» действительно поступала вода с неприятным запахом, в связи с чем наблюдаются жалобы из тех районов города, которые питаются именно московской водой. Причины появления запаха в настоящий момент неизвестны, официального разъяснения от московских коллег мы не получили», — написала компания на своей странице во «Вконтакте».

По словам жителей Мытищ, по району ездила машина с водой.

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