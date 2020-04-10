Жители Москвы во время карантина смогут посещать кладбище и контролировать уборку мест захоронений в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

«Гражданам обеспечена возможность дистанционного посещение места захоронения, разовая уборка на участке захоронения, возложение цветов. Данные услуги включают поиск места захоронения и фотоотчет», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

На период действия режима повышенной готовности в Москве сотрудники учреждения продолжают работы по благоустройству кладбищ в штатном режиме.

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ на период самоизоляции для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Градоначальник отметил, что понимает желание многих горожан побывать на кладбищах на религиозные праздники и прибраться там. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической остановкой этой весной навестить могилы умерших родственников будет невозможно.

В Русской православной церкви решение московских властей назвали ожидаемым и разумно обоснованным.

С вечера 29 марта в московском регионе, а позже и во многих других субъектах России ввели режим обязательной самоизоляции. Можно покидать жилище при обращении к врачу, для похода в магазин или аптеку, а также для прогулки с питомцем. Аналогичные ограничения действуют не только в России, но и ряде других стран.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России общее число заболевших составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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