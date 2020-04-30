Жители крупнейших городов России в самоизоляции стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами. Об этом свидетельствуют результаты исследования мобильного оператора МТС, поступившие в «Известия» в четверг, 30 апреля.

В сравнении с 2019 годом россияне стали почти в пять раз чаще обращаться к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube. Посещаемость онлайн-кинотеатров и потокового видео выросла на 388%, образовательных ресурсов — на 283%, игровых — на 249%.

Кроме этого, в России стали вдвое чаще пользоваться интернет-магазинами (прирост посещаемости 153%), видеосвязью и сервисами для удаленной работы (141%), доставкой еды (121%).

Ранее в этот же день сообщалось, что, по результатам исследования сервисов «Работа.ру» и ОККО, самыми популярными фильмами апреля среди россиян оказались отечественные «Отель «Белград», «Холоп» и «(НЕ)идеальный мужчина». В пятерку наиболее востребованных фильмов также вошли «Паразиты» и «Джентльмены».

Топ самых популярных сериалов апреля возглавляют «Содержанки», «257 причин, чтобы жить» и «Мир Дикого Запада», также в список вошли «Чернобыль», «Игра престолов» и «Рассказ служанки».

По состоянию на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

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