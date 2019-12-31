Президент России Владимир Путин заявил, что каждый ребенок должен знать о том, что любим. Такие слова прозвучали в новогоднем телеобращении к россиянам, которые проживают в регионах Дальнего Востока.

«Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он — самый любимый», — приводит его слова ТАСС во вторник.

Путин отметил, что в новогодний праздник людей объединяют теплота человеческих отношений и дружеского общения. В чисты помыслах и бескорыстной щедрости проявляется волшебство этого дня.

«Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками», — подчеркнул президент.

Он отметил, что несмотря на то, что у каждой семьи свои новогодние традиции, всех объединяет атмосфера добра и заботы.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. «Друзья! Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» — поздравил россиян президент.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о главных достижениях и неудачах страны в 2019 году по мнению главы государства.