Жители Челябинской области направили в региональное министерство экологии жалобу о снеге зеленого цвета на въезде в областной центр со стороны Екатеринбурга, передает ТАСС 14 января со ссылкой на сообщение ведомства.

«Специалисты экологического надзора министерства экологии Челябинской области осмотрели данную территорию. Окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых», — отметил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии Челябинской области Виталий Безруков.

По его словам, угрозы для здоровья граждан в данном случае нет. Тем не менее он добавил, что зона распространения гранитной пыли не должна выходить за санитарную территорию карьера. Поэтому министерство проведет замеры состава воздуха при помощи передвижной лаборатории, а также организует проверку предприятия.

27 декабря 2019 года сообщалось, что жители Оренбурга массово жаловались на загрязнение воздуха. Сотрудники центра газовой и экологической безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» провели замеры, но превышений предельно допустимой концентрации твердых частиц не зафиксировали.