Жители Челябинска пожаловались властям региона на новогоднее шоу «Снежная королева», которое напомнило им спектакль драмкружка вместо заявленного фантастического 5D-шоу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе губернатора.

Шестого января на ледовой арене «Трактор» состоялось шоу «Снежная королева». В анонсе мероприятия и на билетах организаторы указывали, что зрителей ждет «фантастическое 5D-шоу», «крупнейшее в России», где «идет снег и опускаются облака», и выступление сотен артистов — актеров, танцоров, гимнастов, бойцов на одной арене. Стоимость билетов составляла 1,2-1,5 тысячи рублей. Как передает корреспондент РИА Новости, на шоу из заявленного был лишь эффект падающего снега, а в роли «артистов» выступили воспитанники местных творческих коллективов. В итоге во время представления зрители покидали зал. В соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной Челябинску, пользователи назвали шоу «уровнем драматического кружка» и возмутились, что вместо сказочного спектакля для детей увидели «грязь» с «намеками на любовниц».

«В новогодние праздники компания провела в ледовой арене «Трактор» шоу «Снежная королева». Арена выступала в качестве арендодателя, организацией занималась компания Fizica, билеты распространялись через городские зрелищные кассы… Со своей стороны министерство культуры, ознакомившись с претензиями зрителей шоу «Снежная королева», намерено обратиться в Роскомнадзор, чтобы полноценно разобраться в сложившейся ситуации, а также проверить шоу на возрастной ценз», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что мероприятие не входило в официальную новогоднюю кампанию Челябинска, поэтому его организация и проведение не может быть проконтролировано со стороны органов исполнительной власти.

По данным пресс-службы, Fizica уже выступала в Челябинске организатором крупного культурного мероприятия — в апреле 2019 года во дворце спорта "Юность" компания организовала "Мегашоу". Тогда претензий со стороны зрителей не поступало.

В соцсети "ВКонтакте" страница, посвященная шоу, в настоящее время заблокирована.

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