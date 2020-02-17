Регионы перестанут включать в программу капитального ремонта многоквартирные дома, которые находятся в закрывающихся населённых пунктах. Это предполагает закон, который вступает в силу 17 февраля.

Решение о закрытии города или посёлка принимают регионы. Поводом для этого может быть природно-климатическая или техногенная катастрофа, из-за которой в населённом пункте больше невозможно жить. Также основанием может стать закрытие градообразующего предприятия или объекта обеспечения обороны, если при этом местным жителям больше негде трудоустроиться.

Как отмечали депутаты, было предостаточно прецедентов, когда в таких «умирающих» городах люди были вынуждены платить за капитальный ремонт. Например, в Магаданской области сейчас закрывается несколько посёлков, но расселены они будут после 2020 года — и люди пока платят за капремонт, который там вряд ли когда-то начнётся.

Теперь уже со следующего месяца после того, как населённый пункт будет признан закрывающимся, его жители будут освобождены от взносов на капремонт. Жителям тех посёлков, которые до сих пор платили за него, вернут все деньги за вычетом тех, которые уже потратили на капитальный ремонт общего имущества.

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