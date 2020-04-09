Жителей регионов по прибытии в аэропорты Московской области будут доставлять к месту проживания для организации самоизоляции или карантина. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 апреля.

Мера вводится в рамках борьбы с распространением коронавируса. Изменения будут внесены в постановление «О введении в Московской области режима повышенной готовности».

«По согласованию с другими субъектами граждан из других регионов, прибывших в аэропорты Московской области, будут доставлять к месту их проживания для организации карантина или самоизоляции», — говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Ранее в этот день Воробьев рассказал, что в Подмосковье ежедневно выявляются 200 случаев пневмонии, в лабораториях проводится почти 3 тыс. тестов на коронавирус. В области создан резерв почти на 8 тыс. коек для заболевших COVID-19.

5 апреля губернатор заверил в отсутствии необходимости пропускного режима в Подмосковье.

По состоянию на 9 апреля, в России диагностировано 10,1 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 1459 — за последние сутки. 698 человек вылечились. 76 пациентов скончались.

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