Все новости на карте

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обязал жителей региона носить маски на работе, в общественном транспорте и магазинах. Указ опубликован на сайте администрации области.

«Обязать граждан в период по 30 апреля… носить одноразовые маски, многоразовые маски, респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг, на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, а также в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра», — говорится в распоряжении губернатора.

В Псковской области умер четвертый пациент с COVID-19

В Псковской области зарегистрированы 45 случаев коронавируса, 5 пациентов скончались.

Ранее Михаил Ведерников посетил Псковскую станцию скорой медицинской помощи, после чего распорядился сформировать месячный запас масок и защитных костюмов для медиков.

Как сообщал «Рамблер», к 17 апреля в России зафиксировано 32008 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 4070 человек. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Видео дня. “Я хочу тебя унизить“: Уткин вызвал Соловьёва на баттл