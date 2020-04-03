Приморцы смогут не платить пени и штрафы за просроченные платежи жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение из-за эпидемии коронавируса приняло правительство региона.

«Пеня за несвоевременную оплату услуг тепло-, водо-, электроснабжения, вывоз мусора и капитальный ремонт начисляться не будет», — говорится в сообщении 3 апреля.

Мера введена до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка не стабилизируется.

К 3 апреля в Приморье подтверждены семь случаев заражения COVID-19.

Накануне сообщалось, что на фоне эпидемии Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса в России.

Пока в стране зарегистрированы 3548 случаев заболевания.