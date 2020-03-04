В лесах Московской области есть риск встретиться с агрессивными медведями. Косолапые проснулись из-за зимы, которая была аномально теплой, рассказали Агентству «Москва» представители регионального министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Известно, что уже была одна жалоба от жительницы Пушкинского городского округа, где замечен бурый медведь. Животное увидели недалеко от деревни Алешино. После того, как стало известно об этом случае, Минэкологии начало проверку.

Планируется, что специалисты ведомства будут отгонять зверей от жилых районов, чтобы они не навредили людям. В это время года они представляют наибольшую опасность, так как могли очнуться после спячки раньше, чем обычно.

Некоторые особи могут быть очень голодными и опасными, представляя серьезную угрозу для жителей Подмосковья.

Кроме того, ряд хищников, возможно, не залегал в берлогах. Проверка осуществляется работниками министерства сельского хозяйства и экологами.

Ранее появилась информация, что в России может увеличиться сезон активности клещей. Согласно прогнозу специалистов, в 2020 году он продлится вместо шести месяцев восемь.

Отмечается, что насекомые стали просыпаться на полтора месяца раньше, чем обычно из-за аномально теплой зимы.

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