Губернатор Петербурга Александр Беглов 29 апреля подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».

Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты. Речь идет о посещении аптек, магазинов, выходе на улицу. Также указанные меры распространяются на пребывание в общественном транспорте или такси, пишет НСН.

В соответствии с документом, все запреты и ограничения, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности, продлеваются до 12 мая 2020, то есть по 11 мая включительно.

28 апреля в пресс-службе губернатора сообщилось, что режим ограничений в Санкт-Петербурге, объявленный из-за коронавируса, сохранится до 12 мая включительно.

По состоянию на 29 апреля в России подтвердились 99 399 случаев заболевания. 972 пациента скончались. Как пишет «Федеральное агентство новостей», по данным на 29 апреля, в Петербурге коронавирус диагностирован у 3 726 пациентов, 708 человек полностью вылечились, 29 пациентов скончались. Пока Санкт-Петербург входит в тройку лидеров по числу заболевших коронавирусом.

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