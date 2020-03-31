В Москве и Подмосковье жители многоквартирных домов с 1 апреля освобождаются от оплаты квитанций за капитальный ремонт. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.

29 марта власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Позднее меру поддержали в ряде российских регионов.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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