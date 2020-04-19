Власти Мордовии намерены ужесточить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщается на сайте правительства республики в воскресенье, 19 апреля.

В частности, изменения затронут ограничения в работе общественного транспорта, осуществляющего городские, межрегиональные и внутриреспубликанские перевозки.

«Планируется ввести обязательное ношение защитных масок при пользовании общественным транспортом и при посещении торговых точек, причем обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты должны будут владельцы торговых организаций», — сказано в сообщении.

Министр промышленности, науки и новых технологий региона Александр Седов сообщил, что в среду Мордовия будет обеспечена масками в необходимом количестве, причем купить их можно будет как в аптечной, так и в торговой сети.

Кроме того, готовятся изменения в режим работы рынков республики.

Ужесточение режима объясняется ежедневным ростом числа выявленных случаев заболевания коронавирусом. По словам главы Мордовии Владимира Волкова, резкий рост инфицированных связан со «второй волной» прибывших из-за пределов региона. Так, в 80% выявленных случаев больные контактировали с зараженными, приехавшими из Москвы, Московской области и других регионов.

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, в республике выявлено 258 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки — 60 случаев.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

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