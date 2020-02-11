Губернатор Магаданской области Сергей Носов призвал не покупать лекарственные препараты впрок, чтобы не создавать искусственный дефицит и не поднимать волну паники. К жителям региона он обратился в эфире телеканала «Колыма плюс» 11 февраля.

«Просьба к гражданам — не разбирать впрок медикаменты. Может не пригодиться, потому что этот ажиотаж, когда один пришел и говорит «да я возьму побольше, потому что стоит недорого», приводит к тому, что таких продаж не было никогда», — сказал он.

Носов заверил, что медикаментов в области хватает, поэтому не нужно «набирать на полгода или на десять лет вперед».

В конце января Носов поручил выделить дополнительно 10 млн рублей для подготовки к возможному распространению в регионе коронавируса 2019-nCoV. В частности, средства будут потрачены на покупку транспортировочной камеры и средств защиты.

Ажиотаж на лекарства возник на фоне вспышки заболевания, распространяющегося из китайского Уханя. Особый спрос наблюдается на медицинские маски. Некоторые аптеки уже ограничили продажу данного товара в одни руки. В Ростове-на-Дону изготовление масок прекратилось из-за нехватки сырья. В ФАС заявили о многократном завышении цен на данную продукцию.

При этом специалисты полагают, что медицинские маски эффективны только для зараженных людей, и советуют здоровым гражданам регулярно мыть руки водой с мылом и использовать дезинфицирующее средство.

Известно, что заболевание может передаваться через дыхательные пути, а первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 42 тыс. случаев заражения, 1016 человек скончались.