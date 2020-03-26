Бизнесмен и почетный консул Армении в Ярославской области Ваагн Хачатурян на свои средства приобрел для больницы в городе Переславле 100 тыс. масок, а также дезинфицирующие растворы и витаминизированные напитки, сообщает РЕН ТВ.

Предприниматель рассказал, что живет в Переславле уже более 20 лет и все проблемы города считает своими.

«Зная, что все возможное делается властями, губернатором (Ярославской области Дмитрием. — Ред.) Мироновым, мы со своей стороны должны внести скромный вклад», — сказал Хачатурян.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.