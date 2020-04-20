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В Воронеже мужчина выиграл больше 8 миллионов рублей в одной из лотерей "Столото", не угадав ни одного числа. Об этом сообщает РИА "Новости".

«В субботу, 18 апреля, один из жителей Воронежа стал миллионером. Участник государственной лотереи «12/24″ выиграл суперприз в размере 8 033 175 рублей», — заявили в компании.

Тиражи быстрой лотереи "12/24" проходят каждые 30 минут, кроме технических перерывов. Участники должны отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз достается тому, кто угадал все выпавшие 12 чисел или не угадал ни одного.

Так, житель Воронежа не угадал ни одного числа выигрышной комбинации.

Отмечается, что победитель еще не забрал свой выигрыш.

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