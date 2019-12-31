В Сызрани местный житель, рыбачивший на Волге в городской черте, поймал необычную рыбу — с горбом на спине. «Вот такое чудо, горбатое перекореженное. Можно такого есть или нет?» — поинтересовался мужчина, выложив фото улова в социальных сетях.

Другие рыбаки предположили, что рыбий горб — это мутация, вызванная частым использованием электроудочек, и посоветовали есть добычу без страха.

Кто-то из комментаторов назвал ее «лосось речной в брачном наряде», а некоторые шутили: «Да это же горбуша!»

Опасения рыбака по поводу того, можно ли есть рыбу-мутанта, неслучайны: ранее из Волги уже вылавливали рыбу, чешуя которой была покрыта угрожающего вида красными пятнами. Ее, как оказалось, в пищу употреблять нельзя.

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