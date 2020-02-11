Житель Омска направил жалобу в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), в которой обвинил фитнес-клуб в дискриминации толстых людей. Об этом сообщает «СуперОмск» во вторник, 11 февраля.

Поводом для обращения стала реклама на фасаде здания клуба, расположенного на улице 70 лет Октября в городе Омск. В ней сообщалось, что клиенты могут приобрести годовой безлимитный абонемент в спортзал за 6999 рублей. Однако мужчине пришлось заплатить за него 11,9 тыс. рублей.

«Никакой другой информации о дополнительных условиях в рекламе не указано! <…> Более того, менеджер продавшая мне абонемент, сказала, что данная цена в 6999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее 100 кг, что указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека!» — сказано в жалобе.

В УФАС установили, что данное условие не было прописано на рекламном баннере, что противоречит Федеральному закону «О рекламе». Ведомство открыло дело по жалобе, рассмотрение назначено на начало марта.

В августе УФАС по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении общества защиты животных «Ответ» после рекламы ветеринарной клиники, в которой сообщалось о бесплатной кастрации неверных мужей.