Житель Москвы выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Об этом рассказали в пресс-службе компании «Столото» 1 января.

В розыгрыше участвовали 53 614 853 билета, выигрышный был куплен в Москве. Имя победителя пока неизвестно.

«Столото» поздравляют победителя и приглашают его в московский лотерейный центр для оформления выигрыша», — сказано в сообщении компании.

Данный выигрыш стал рекордным по размеру за всю историю российских государственных лотерей, пишет ТАСС.

25 декабря житель Франции выиграл в лотерею джекпот размером €15 млн.