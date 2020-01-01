Житель Москвы выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Об этом рассказали в пресс-службе компании «Столото» 1 января.
В розыгрыше участвовали 53 614 853 билета, выигрышный был куплен в Москве. Имя победителя пока неизвестно.
«Столото» поздравляют победителя и приглашают его в московский лотерейный центр для оформления выигрыша», — сказано в сообщении компании.
Данный выигрыш стал рекордным по размеру за всю историю российских государственных лотерей, пишет ТАСС.
25 декабря житель Франции выиграл в лотерею джекпот размером €15 млн.