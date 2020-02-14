К лишению свободы приговорили 48-летнего жителя села Некрасовка Хабаровского края, по вине которого погибла собака. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает региональное управление МВД.

«В ноябре прошлого года 48-летний житель села Некрасовка вышел на прогулку с немецкой и кавказской овчарками. Прогуливаясь по селу, он оставил животных без присмотра. В это время одна из его собак напала на оставленного хозяином у магазина на время приобретения покупок породистого щенка», — говорится в пресс-релизе.

После того, как владелец собак узнал об этом инциденте, то он в ярости избил одного из своих виновных питомцев. Овчарка от полученных травм скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Задержанный своей вины в содеянном не отрицал.

Суд приговорил гражданина к тюремному сроку на на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

27 января сообщалось, что в Удмуртии мужчину приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы за нападение с топором на свою собаку.