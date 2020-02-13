43-летний житель Биробиджана расстрелял из ружья прибор автоматической фотовидеофиксации нарушений из-за очередного штрафа. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает УМВД по Еврейской автономной области (ЕАО).

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, дал признательные показания, оружие изъято. Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье и поехал на ул. Биршоссе 12 км. Около стационарного комплекса автоматической фотовидеофиксации выстрелил несколько раз в прибор», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный бюджету области. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Отмечается, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и превышение скоростного режима, но судимостей у него не было.

14 мая ЕАО признали одним из лидеров по темпам снижения аварйиности на дорогах. В региональном управлении ГИБДД полагают, что положительные изменения в ситуации стали возможны благодаря применению комплексов фото- и видеофиксации.