Житель Архангельска опубликовал на Avito объявление о продаже яйца динозавра с зародышем. В описании указано, что это яйцо принадлежит тероподу (один из подотрядов ящеротазовых динозавров).

По словам продавца, яйцо было найдено на реке Онега в Архангельской области. Возраст находки продавец оценил в 65–120 млн лет. Судя по фотографиям, яйцо представляет собой большой расколотый шар, а эмбрион размером со спичечный коробок. Стоимость находки — 770,7 тыс. рублей.

В интервью агентству «Регион 29» продавец по имени Сергей рассказал, что никакой экспертизы находки он не делал, так как он ветеринар и сам знает, что представляет собой это яйцо. При этом он выразил готовность помочь в проведении экспертизы и показать место, где нашел яйцо.

Ранее, в конце декабря 2019 года, в России выставили на продажу самодельный пикап Tesla Cybertruck, который построили авторы YouTube-канала «Пушка Гараж». Создатели оценили автомобиль в 666 тыс. рублей.