Житель Адыгеи Сайедшох Убайдов осужден на шесть лет колонии за то, что убеждал гражданина Таджикистана вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГ («Исламское государство»). Такой приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил представитель суда в понедельник, 16 марта.

«Приговором суда Убайдову назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит «РИА Новости» слова представителя суда.

Следствие установило, что с конца июля 2016 года по октябрь 2017 года Убайдов убеждал гражданина Таджикистана уехать воевать в Сирию на стороне «Исламского государства». Также представитель суда добавил, что Убайдов поставил на учет в своем доме в Адыгее двух граждан Таджикистана, однако место жительства им предоставлять не планировал.

Вынесенный приговор в законную силу пока не вступил.

22 октября 2019 года Верховный суд РФ опубликовал статистику, согласно которой в первой половине 2019 года в России был осужден за терроризм 121 человек. За теракты было вынесено девять приговоров, остальные 112 — за призывы к терроризму и его одобрение, участие в террористических организациях, их финансирование и вербовку. Один подсудимый был направлен на принудительное лечение. Оправдательных приговоров нет.