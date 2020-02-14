Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных обсудил с молодежью причины конфликтов в семье и заявил, что любви нет.

Жириновский в пятницу встретился с молодежью и прочитал им лекцию о любви.

«Почему все песни про любовь? «Остановите музыку, с другим танцует девушка моя». А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», — сказал Жириновский.

Он также затронул тему первых ссор молодоженов и предложил присутствующим на встрече вместе разобраться в их причинах.

«Почему называет медовый месяц? Все хорошо один месяц», — сказал лидер ЛДПР.

«Первый конфликт — деньги. Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному… С этого начинается: «А кто будет платить?» Это проблема. И сразу эта легкая трещина», — добавил Жириновский.

В качестве еще одного примера политик привел проблему, возникающую, если у одного из супругов есть домашнее животное, которое партнер не принимает.

«Если есть собака, что делать?» — спросил Жириновский у участников круглого стола.

«Принимать своего мужчину с собакой. Любить собаку тоже», — ответила одна из присутствующих.

Среди вариантов ответов также прозвучал "не встречаться с тем, у кого есть собака".

Еще одну проблему, которую поднял Жириновский — это ревность и побои в семье. В ходе дискуссии политик озвучил и свою позицию на этот счет. Он считает, что сразу разводиться — это поспешное решение, супругам сначала необходимо разъехаться.

«Надо перейти к другому проживанию, несовместному. Надо в разных квартирах пожить. Сразу все наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трехкомнатную квартиру покупать, а двух-, и рядом на этой клетке однокомнатную», — пояснил Жириновский.

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