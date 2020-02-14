Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в День всех влюбленных обсудил с молодежью причины конфликтов в семье и заявил, что любви нет. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «РИА Новости».

По его словам, все песни посвящены любви потому, что любви нет. «Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть», — сказал политик.

Также он обсудил причины первых ссор молодоженов. Как отметил Жириновский, «медовый месяц» получил свое название, так как «всё хорошо один месяц». «Первый конфликт — деньги. Тогда вы берите часть расходов по путешествию свадебному», — посоветовал он. Проблемы, по его мнению, возникают, если у одного из супругов есть домашний питомец, которого партнер не принимает.

Среди семейных проблем он назвал ревность и побои в семье. Но сразу разводиться не стоит, супругам сначала необходимо разъехаться, считает Жириновский.

Ранее в пятницу сообщалось, что День всех влюбленных в Санкт-Петербурге стал второй по популярности датой бракосочетаний. Он уступает лишь 20 февраля. 14 февраля брак зарегистрировали 282 пары. 20 февраля (20.02.2020) брак планируют зарегистрировать 345 пар.