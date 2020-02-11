Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский проведет 14 февраля лекцию о любви для молодежи. Об этом он заявил во вторник, 11 февраля.

Политик напомнил, что в пятницу отмечается День святого Валентина — День влюбленных.

«Есть любовь с первого взгляда, есть любовь зла — полюбишь и козла, никогда не женюсь — не выйду замуж и «остановите музыку, с другим танцует девушка моя». На эту тему я поговорю с молодежью», — цитирует политика агентство городских новостей «Москва».

Жириновский отметил, что такого мероприятия никто не будет проводить во всей стране, кроме ЛДПР.

8 февраля Жириновский предложил президенту США Дональду Трампу провести ужин в Майами и выпить за «провал подлых и ложных обвинений», ставших причиной процедуры импичмента.