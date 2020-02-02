Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внесет в Государственную думу проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье. Об этом депутат рассказал «Известиям».

«Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд», — объяснил Жириновский.

Он подчеркнул, что часто женщины отказываются от работы из-за слишком большой нагрузки по дому. Выплату предлагается сделать чуть выше 12 тыс. рублей (МРОТ). По мнению политика, е еразмер должен пропорционально увеличиваться за каждого дополнительного ребенка.

Некоторые члены Госдумы поддержали инициативу Жириновского. В то же время, по мнению ряда законодателей, предложение главы ЛДПР — «разумный популизм».

Полную версию читайте в материале «Известий» от 3 февраля.