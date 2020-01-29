С такой идеей он выступил в среду во время посещения выставки « (Не) время для любви» в московском Еврейском музее и центре толерантности, сообщает РИА «Новости».

«Спасибо, что такой музей есть… (Желаю), чтобы здесь было больше студентов, аспирантов, чтобы появился музей русского народа, чтобы обо всех народах было все сказано. А, может быть, общий музей создать: все народы… на нашей большой территории от Европы до Тихого океана«, — сказал он.

Депутат также рассказал, что в ходе визита в архиве музея он «за две минуты» нашел данные о своем погибшем дяде.

Выставка » (Не) время для любви» открылась в понедельник, 27 января, и приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста.

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