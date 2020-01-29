Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать музей русского народа. С такой инициативой он выступил в среду, 29 января, во время посещения выставки «(Не) время для любви» в московском Еврейском музее и центре толерантности.

«Спасибо, что такой музей есть… (Желаю. – ред.), чтобы здесь было больше студентов, аспирантов, чтобы появился музей русского народа, чтобы обо всех народах было все сказано», — цитирует политика «РИА Новости».

Кроме того, Жириновский предложил создать музей всех народов «на нашей большой территории от Европы до Тихого океана».

Лидер ЛДПР также добавил, что в архиве Еврейского музея и центра толерантности он «за две минуты» нашел данные о своем дяде, погибшем под Москвой.

Выставка «(Не) время для любви», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, открылась в столичном Еврейском музее и центре толерантности 27 января. Организаторы собрали дневники, мемуары и биографические романы, опубликованные бывшими узниками концлагерей, евреями-очевидцами трагедии.

23 января президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста, назвал геноцид евреев глубокой раной и трагедией, память о которой сохранится навсегда.