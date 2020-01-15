Всенародное голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России Владимиром Путиным, может состояться 13 сентября. Об этом в среду, 15 января, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил целый пакет конституционных изменений. В их числе утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны.

Также Путин заявил о том, что он не против усиления и роли Конституционного суда России. В частности, он предложил наделить суд возможностью проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным собранием, до их подписания главой государства.

Кроме того, российский лидер рекомендовал усилить роль Госсовета и губернаторов через официальное закрепление положений в Конституции. За каждую из этих инициатив Путин предложил гражданам проголосовать.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», данное обращение является 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.