Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие меры способствуют улучшению агропроизводства в стране. По его словам, сельским хозяйством в России могли бы заниматься соотечественники из дальнего и ближнего зарубежья.

«Наши соотечественники все поедут. Полно русских на Украине, поедут. Им паспорта не дают, их не приглашают, они с удовольствием будут возделывать землю, но мы же их оставляем там», — приводит ТАСС слова Жириновского с заседания Госсовета по вопросам аграрной политики 26 декабря. Однако сейчас, по мнению политика, чиновники препятствуют этой инициативе.

Он привел в пример староверов, которые в прошлом году приезжали из Австралии и Аргентины заниматься сельским хозяйством в Россию. Несмотря на это, должной поддержки на родине о стороны властей они не получили.

Кроме того, Жириновский указал на необходимость пропаганды работы на селе и призвал возродить понятие «помещик». Он отметил, что людям нужно предоставить свой дом и зерно, чтобы у них был стимул заниматься аграрной деятельностью.

Также политик в своем выступлении озадачился темой продовольственной безопасности. Он предложил создать отдельный орган власти по борьбе с отравленными продуктами или поручить контроль над такими товарами войскам радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что что экспорт сельскохозяйственной продукции из России достигнет $24 млрд по итогам 2019 года. А через пять лет этот показатель должен составить уже $45 млрд.

23 декабря Путин поддержал идею признать производство улиток сельхоздеятельностью. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сказал, что этот вопрос прорабатывается совместно с Россельхознадзором.